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Dünya Pentagon Orta Doğu'daki yeni adımı resmen doğruladı! Yüzlerce asker...
Dünya

Pentagon Orta Doğu'daki yeni adımı resmen doğruladı! Yüzlerce asker...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce asker ile ilgili yeni gelişmeyi doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 08:48:00 -
Pentagon Orta Doğu'daki yeni adımı resmen doğruladı! Yüzlerce asker...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerin geri çekileceği yönündeki haberleri doğruladı.

Pentagon sözcülüğünden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD'ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.

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Yorumlar

deniz

TÜM ORTADOĞU HALKLARINI BATILI HAÇLILARA KARŞI AYAKLANDIRMAK GEREK SELAHADDİN EYYUBİ GİBİ BİR KOMUTAN ÇIKIP BUNLARI ORTADOĞUDAN ÇIKARMALI BU İTLERİ KOVACAK BİR BABAYİĞİT ARTIK OLMALI EVENGELİST HAÇLILAR SAHADAN KOVULMALI İSRAİL DAR ALANA SIKIŞTIRILMALI İŞTE O GÜN ORTADOĞU HUZUR BULUR
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54

defolun gidin alçaklar ortadoğuda dünyada yapmadığınzı alçaklıklar kalmadı birde tebrik edilmeyimi düşünüyorrsuz zındık kafirler
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