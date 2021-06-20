Pentagon Orta Doğu'daki yeni adımı resmen doğruladı! Yüzlerce asker...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Orta Doğu'da konuşlu yüzlerce askerin geri çekileceği yönündeki haberleri doğruladı.

Pentagon sözcülüğünden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı'nın, ABD Merkez Komutanlığına bu yaz, Orta Doğu'daki bazı ülkelerden başta hava savunma varlıkları olmak üzere belirli güç ve ekipman çekmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Bu varlıkların bir kısmının bakım ve onarım için ABD'ye döneceği, bazılarının da diğer bölgelere yeniden konuşlandırılacağı belirtilen açıklamada, operasyonel güvenlik için çekilme hakkında ayrıntı verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki ev sahibi ülkelerle yakın iş birliği içinde alındığı bildirilerek, bu değişikliklerin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını olumsuz etkilemeyeceği ve bölgedeki tehditlere karşılık verebilecek uygun bir kuvvet duruşunun devam edeceği belirtildi.