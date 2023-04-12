Pentagon koridorlarına girebilen tek Türk gazeteci oymuş! Kasım kasım kasılıyor
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, ABD'nin iliştirilmiş gazetecileri Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın milletvekili adayı olmasını değerlendirdi.
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, ABD'nin iliştirilmiş gazetecileri Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın milletvekili adayı olmasını değerlendirdi.
"İkili, Yeşil Sol Parti’nin (HDPKK) adayları sıfatı ile yeni bir 'Sefer Görev Emri' aldılar" ifadelerini kullanan Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:
"Amerikan Muhipleri Cemiyeti’nin iliştirilmiş gazetecileri Hasan Cemal İstanbul’dan, Cengiz Çandar Diyarbakır’dan aday oldular.
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-Ne iş?
-İkili, Yeşil Sol Parti’nin (HDPKK) adayları sıfatı ile yeni bir “Sefer Görev Emri” aldılar!
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İki Eski Tüfek, yıllardır “Dönek Solcular” diye anılsa da…
Aslında, en başından beri Batı Kulübü’nün çıkarları doğrultusunda vazifelidirler.
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Kuklacı Sam Amca’ları; bu “yerleştirilmiş” tipleri, tarihsel süreçte farklı etiketlerle “döne döne; döndüre döndüre” oynattı!
-Oynatmaya devam ediyor.
KANDİL MÜDAVİMİ HASAN CEMAL
Mister Hasan Cemal, “Saray’daki Sultan seçimi kaybetti, savaşı başlattı” diye tivit atmıştı. (25 Temmuz 2015)
-Optik Çarpıtma’nın kralını yapmıştı!
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Aslında, neydi?
Papaz kıyafetli CIA ajanı Andrew Craig Brunson’ın organize ettiği Suruç katliamının hemen ardından PKK saldırılara başlamıştı!
24 Temmuz 2015’te “Made in USA” terör örgütü PKK’ya yönelik askeri harekâtın sebebi buydu.
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Sekiz yıl sonra; Sam Amca’sının Hasan’ı, TBMM’de PKK’nın siyasi uzantısı partinin vekili olacak!
PENTAGON MÜDAVİMİ
Epeydir yurtdışında konuşlanmış haldeki “Bir Nevi Yanki” Cengiz Çandar…
Sessizliğini, bir süre önce Türk Ordusu’nu hedef alan Kılıçdaroğlu’na “Bravo” demek için bozmuştu!
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“Pentagon koridorlarına girebilen tek gazeteciyim” diye kasılan Mister Çandar’dan bahsediyoruz.
Onun “iliştirilmiş” gazeteciliği, Ankara’ya Washington’ın namı hesabına “aba altından sopa göstermek” ile eş anlamlıdır!
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Gayrı Meşru Irak işgalinin mimarlarından Neo-Con Paul Wolfowitz, Çandar’ın “enseye tokat” kankasıdır.
Mister Wolfowitz ile evinde yatıya kalacak kadar yakındır. (...)"