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Dünya Pensilvanya’nın Yahudi valisi Shapiro: İsrail’i tehlikeye atıyor umarım Bibi kaybeder!
Dünya

Pensilvanya’nın Yahudi valisi Shapiro: İsrail’i tehlikeye atıyor umarım Bibi kaybeder!

Yeniakit Publisher
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Pensilvanya’nın Yahudi valisi Shapiro: İsrail’i tehlikeye atıyor umarım Bibi kaybeder!

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti Valisi Josh Shapiro, "İsrail, birkaç hafta içinde liderlerinin kim olacağına karar verecek. Bunun Binyamin Netanyahu olmamasını umuyoruz. Onun İsrail'i çok tehlikeli ve izole bir yola saptırdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Pensilvanya Eyaleti Valisi Josh Shapiro, İsrail'de düzenlenecek seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kaybetmesini umut ettiğini belirtti.

Yahudi olan Shapiro, ülkesinde 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde karşı karşıya geleceği rakibi Stacy Garrity ile canlı yayın tartışmasına katıldı.

İsrail ile ilgili yorumları sorulan Shapiro, İsrail halkına sevgisinin devam ettiğini söyledi.

Shapiro, "İsrail, birkaç hafta içinde liderlerinin kim olacağına karar verecek. Bunun Binyamin Netanyahu olmamasını umuyoruz. Onun (Netanyahu) İsrail'i çok tehlikeli ve izole bir yola saptırdığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ABD arasında "güçlü ilişkiler" görmek istediğini belirten Shapiro, "Netanyahu hükümeti görevdeyken bu mümkün değil." dedi.

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