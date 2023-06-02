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Medya Pensilvanya'dan Kılıçdaroğlu'na şok mesaj! Yer yerinden oynayacak
Medya

Pensilvanya'dan Kılıçdaroğlu'na şok mesaj! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-06-02 11:40:00 -
Pensilvanya'dan Kılıçdaroğlu'na şok mesaj! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ay dayanamazlar, erken seçim kapıda" sözlerini köşesine taşıyan Star yazarı Hüseyin Gülerce, ilginç bir iddiayı ortaya attı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ay dayanamazlar, erken seçim kapıda" sözlerini köşesine taşıyan Star yazarı Hüseyin Gülerce, ilginç bir iddiayı ortaya attı. 

"Bu umudu ona Pensilvanya'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen vermiştir. Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesajda, 'bir cephede kaybettiniz ama savaş daha bitmedi' demiştir... Bunu derken de Kılıçdaroğlu'na, çok başarılı olduğunu anlatmıştır" ifadelerini kullanan Gülerce, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Muhalefetin en güzel günleri geride kaldı.

Hiç mutlu olamayan, sürekli şikâyet eden, şükür nedir bilmeyen, kin ve nefret ile yürekleri karalar bağlamış muhalefetin kavgalarını seyretmeye hazır olun.
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Bir eser ve hizmet sergilemeleri mümkün olmadığından sadece Erdoğan düşmanlığı ile uğraşacaklar. Vefasız takımı Davutoğlu ile Babacan, tükenmiş Akşener, "bilge lider" Karamollaoğlu yeni felâket senaryoları yazacaklar, felâket tellâllığı yapacaklar.

Şimdiden başladılar. Aslında Erdoğan yenilmişmiş, kendi enkazının altında kalacakmış...

Kılıçdaroğlu da demiş ki, "6 ay dayanamazlar, erken seçim kapıda..."

Bu umudu ona Pensilvanya'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen vermiştir.

Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesajda, "bir cephede kaybettiniz ama savaş daha bitmedi" demiştir... Bunu derken de Kılıçdaroğlu'na, çok başarılı olduğunu anlatmıştır.

FETÖ elebaşı kendisini Mehdi sandığı için yenilgiyi kabul edemez. İyice biterken Kılıçdaroğlu'nu da bitirecektir."

 

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Yorumlar

Deli İbo

Sümüklü 5 den bahsederken, bilerek söylemiş ama 5 ay değil 5 sene sonra erken seçim olacağını gizlemiş. Sümüklü Fetö sen bir daha erken seçimi, veya genel seçimi bir daha göremezsin, Azrail Aleyhisselam

memo

bence tam tersi zaten kasetle rehin aldığı liderleri seçimi kaybetti... bence ekremin önünü kasetlerle açacak meral hanım da chp nin oyları bana gelecek diye çok bekleyecek onada bir sıkıntı yaratır sümüklü
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