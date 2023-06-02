Pensilvanya'dan Kılıçdaroğlu'na şok mesaj! Yer yerinden oynayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "6 ay dayanamazlar, erken seçim kapıda" sözlerini köşesine taşıyan Star yazarı Hüseyin Gülerce, ilginç bir iddiayı ortaya attı.

"Bu umudu ona Pensilvanya'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen vermiştir. Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesajda, 'bir cephede kaybettiniz ama savaş daha bitmedi' demiştir... Bunu derken de Kılıçdaroğlu'na, çok başarılı olduğunu anlatmıştır" ifadelerini kullanan Gülerce, yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Muhalefetin en güzel günleri geride kaldı.

Hiç mutlu olamayan, sürekli şikâyet eden, şükür nedir bilmeyen, kin ve nefret ile yürekleri karalar bağlamış muhalefetin kavgalarını seyretmeye hazır olun.

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Bir eser ve hizmet sergilemeleri mümkün olmadığından sadece Erdoğan düşmanlığı ile uğraşacaklar. Vefasız takımı Davutoğlu ile Babacan, tükenmiş Akşener, "bilge lider" Karamollaoğlu yeni felâket senaryoları yazacaklar, felâket tellâllığı yapacaklar.

Şimdiden başladılar. Aslında Erdoğan yenilmişmiş, kendi enkazının altında kalacakmış...

Kılıçdaroğlu da demiş ki, "6 ay dayanamazlar, erken seçim kapıda..."

Bu umudu ona Pensilvanya'dan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen vermiştir.

Kılıçdaroğlu'na gönderdiği mesajda, "bir cephede kaybettiniz ama savaş daha bitmedi" demiştir... Bunu derken de Kılıçdaroğlu'na, çok başarılı olduğunu anlatmıştır.

FETÖ elebaşı kendisini Mehdi sandığı için yenilgiyi kabul edemez. İyice biterken Kılıçdaroğlu'nu da bitirecektir."