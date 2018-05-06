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Pendik’te yağışlı hava kazaya sebep oldu

Pendik’te yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı.

06 Mayıs 2018 Pazar 10:59
Pendik’te yağışlı hava kazaya sebep oldu

Kaza, Pendik köprü üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Savaş Kılıçarslan’ın kullandığı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Savaş Kılıçarslan otomobil içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa taşındı.

Vatandaşlar, yağmurun etkisiyle aracın yoldan çıktığını ve sürücünün otomobil içerisinde sıkışması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 10:59
  1. Kaza

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