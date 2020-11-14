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Aktüel Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-14 20:40:17 -
Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde park halinde bulunan 34 NZY 37 plakalı kamyonetin sürücüsü H. G. (31) silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


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