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Aktüel Pendik'te korkutan yangın!
Aktüel

Pendik'te korkutan yangın!

Son dakika haberine göre; Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:03:00 -
Pendik'te korkutan yangın!

İstanbul-Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı.

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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