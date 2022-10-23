Pendik'te korkutan yangın!
Son dakika haberine göre; Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı.
İstanbul-Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Son dakika haberine göre; Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı.
İstanbul-Pendik’te bir iş yerinde yangın çıktı.
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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