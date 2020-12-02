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Aktüel Pendik'te kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Aktüel

Pendik'te kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:36:03 -
Pendik'te kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, "kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu" öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Tanju Doğan katıldı. Duruşmada, maktul İlkay Sivaslı'nın yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen raporda, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini tutanağa yazdırdı.

Duruşmada söz alan İlkay Sivaslı'nın ailesinin avukatı, sanığın eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini, bu nedenle verilen cezada indirim hükümlerinin uygulanmamasını istediklerini söyledi.

Son sözü sorulan sanık Tanju Doğan da, "Söyleyecek bir şeyim yoktur. Pişmanım. Yapmak istememiştim." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Heyet sanığın cezasında herhangi bir indirim de uygulamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tanju Doğan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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