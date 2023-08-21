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Spor Pendikspor 1 puandan memnun
Spor

Pendikspor 1 puandan memnun

Yeniakit Publisher
2023-08-21 03:39:00 -
Pendikspor 1 puandan memnun

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Pendikspor sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direkörü Osman Özköylü, "Normal şartlarda bizim hep topa sahip olan bir yapımız var. Yeni gelen oyuncularımızdan dolayı istediğimiz kurguyu uygulamakta zorlanıyoruz. Oscar ikinci yarı girdi, fizik olarak hazır değil. Endri hazır değil. Bazı oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu da bizim oyunumuza engel teşkil ediyor. Beşiktaş yorgundu, özellikle ilk yarıda baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Orada daha tedbirli oynayarak koşucu oyuncularla onları engelleyen, istedikleri pozisyonları vermemeye çalışarak oynadık. Büyük oranda başarılı olduk. Beşiktaş gibi bir takıma karşı pozisyon veriyorsunuz. Gol dışında benim saydığım 2 tane net pozisyonları var. Onun dışında yüzde 100 denecek pozisyon vermedik. Topa sahip olunca oynamaya çalıştık ama ilk yarıda çok top kaybettik, bu da savunma yapmamıza neden oldu. İkinci yarı Beşiktaş yorulunca topa daha çok sahip olduk, daha tehditkar olduk. 90. dakikada da olsa penaltıyla beraberliği yakaladık. Çok önemli bir puan. Acı tecrübeden sonra geçen haftaki, bu haftaki yürekli oyun büyük anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

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