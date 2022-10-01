Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları | Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?
İstanbulluların merakla beklediği Sabiha Gökçen metrosunun açılışı yapılacak. Vatandaşlar ise metro hattının güzergâhını, hangi durakların mevcut olduğunu araştırıyor.
Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü yapılacak. Peki, Sabiha Gökçen metro hattı durakları hangileri? Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?
Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları | Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?
7,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında 4 durak bulunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.
Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.
Kadıköy-Tavşantepe metro hattını kullananlar son durak yani Pendik’ten M10 yani Sabiha Gökçen hattına aktarma yapabilecek.