  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları | Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?
Aktüel

Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları | Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?

İstanbulluların merakla beklediği Sabiha Gökçen metrosunun açılışı yapılacak. Vatandaşlar ise metro hattının güzergâhını, hangi durakların mevcut olduğunu araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 23:43:00 -
Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları | Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?

Pendik (Tavşantepe) -Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü yapılacak. Peki, Sabiha Gökçen metro hattı durakları hangileri? Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?

Pendik-Sabiha Gökçen metro durakları |  Sabiha Gökçen'e metroyla nasıl gidilir?

7,4 kilometre uzunluğundaki metro hattında 4 durak bulunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika olacak.

Kadıköy-Tavşantepe metro hattını kullananlar son durak yani Pendik’ten M10 yani Sabiha Gökçen hattına aktarma yapabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23