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Ekonomi Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak
Ekonomi

Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 14:14:00 -
Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak  istihdam edilmek üzere; Belediye  Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak. Başvurular 12.03.2021 tarih ve saat 16:00’a kadar yapılabilecek. )Adaylar, http://www.pendik.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA gereli belgeleri ekleyerek müracatta bulunacak.

Adaylar, başvuru  belgelerini  08.03.2021-12.03.2021  tarihleri  arasında  saat 16:00’a kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik/İstanbul Pendik Belediyesi Merkez Binası 1. Kat İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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