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Yaşam Pencereden apartmanın terasına düştü
Yaşam

Pencereden apartmanın terasına düştü

Yeniakit Publisher
2023-10-02 03:34:00 -

Adana’da birinci kattaki ofisinin penceresinden apartmanın terasına düşen kişi yaralandı. Yaralıyı itfaiye ekipleri düştüğü yerden vinç yardımıyla kurtardı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Veli Dokuz ofisinin penceresinden etrafa baktığı sırada dengesini yitirip apartmanın terasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı vinç yardımıyla kurtararak sağlıkçılara teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi devam ediyor.

Kaynak: İHA

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