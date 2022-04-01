Pencere pervazı nasıl temizlenir? En kolay ramazan temizliği nasıl yapılır?

Neredeyse camlar kadar kirlenen pencere pervazları, tüm toz ve kirin biriktiği bir alandır. Camların silindiği bezin kullanılması ve gelişigüzel temizlik yapılması pervazlardaki kir ve tozun yeteri kadar temizlenmesi konusunda etkili olmamaktadır.

Bu nedenle size önereceğimiz yöntem ile daha etkili şekilde temizleme işlemi yapabilirsiniz.

Pencere pervazı nasıl temizlenir?

İlk aşamada öncelikle kâğıt havlu kullanılarak pervazların kenarlarında bulunan tozların alınması gerekir. Daha sonrasında pervazlara karbonat dökülerek üzerine beyaz sirke eklenir. Sirkenin eklenmesiyle birlikte karbonat köpürerek kirlerin çıkmasını sağlamaktadır. Elinize zarar vermemek adına eldiven kullanmanız önemlidir. Nemli bir bez kullanarak köpüren kirlerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Camlar neyle silinir?

Gazete kağıdı kullanın

En basit ve en etkili yöntemlerden biri gazete kağıdıyla camları silmektir. Gazete kağıdıyla yapılan cam temizliği için özel olarak bir temizlik suyu hazırlamaya gerek yok. Herhangi bir deterjan veya sabun tarzı bir temizleyici madde kullanmak zorunda da değilsiniz. Sadece camı biraz cam suyu yardımıyla ıslatıp ardından gazete kağıdıyla bir güzel silmeniz yeterli. İsteğe bağlı olarak cam suyu ile birlikte sirke de kullanabilirsiniz.

Bez seçimi

Fanila her zaman en iyi bezdir diye düşünsek de bazı mikro fiber bezler gerçekten fanilaya göre fark yaratabiliyor. Bez tercihi kişiden kişiye değişse de kaliteli bir mikro fiber bez muhtemelen en iyi sonucu almanızı sağlayacaktır.

Cam silme suyu hazırlama: Doğal formül

Yapmanız gereken bir bardak kadar arap sabununu sıcak suda çözdürüp, içerisine 250 gr. kadar karbonatı ekleyip, karıştırmak. Bu karışımla camlarınızı ovalayarak temizledikten sonra, tüy hav bırakmayan bezlerle veya gazete kağıtlarıyla son dokunuşlarınızı yapın.

Ramazan boyunca ev temizliğini çabuklaştırmak ve yorulmadan temizlik yapmak önemlidir. Ramazanda yorulmadan ev temizliği püf noktaları...

En kolay ramazan temizliği nasıl yapılır?

-Kullanacağınız malzemeleri hazır bulundurun. Böylelikle çok daha kısa sürede ve planlı şekilde temizliği bitirebilirsiniz.

Temizliği akşam üstüne bırakmayın. Kalkar kalkmaz enerjinizin en üst seviyede olduğu zaman diliminde başlamak temizliği daha kolay ve hızlı yapmanızı sağlayacaktır.

Ramazanda uygulanması gereken pratik ev temizliği

- Mübarek Ramazan ayı bu sene Nisan ayına denk gelmektedir. Yavaş yavaş havanın değiştiği bu bahar mevsiminde koku çeken çöp poşetleri kullanırsanız hem evin kokusunda olumsuz gelişen değişikliğe yöntem bulmuş olabilir. Hem de sinek problemini engelleyebilirsiniz.

- Evde oluşabilecek herhangi bir dağınıklığı anında düzeltmek gerekiyor. Özellikle akşamları yemekten sonra ortalığı toplamaya zaman ayırabilirsiniz. Böylece gündüz oluşabilecek dağınıklıklardan kurtulmuş olursunuz.

Mutfak ve benzeri alanlardaki pencere kenarlarında delik olan yerlere alçı uygulayınız. Bu yöntemle mutfaktaki raf gibi yoğun kullanılan alanların çabuk kirlenmesine ve tozlanmasına engel olabilirsiniz.

- Polar cinsi yer bezlerini hafif nemli şekilde kapı pervazlarına serebilirsiniz. Polar bezini yer zeminine uygun renkte seçerseniz çok fazla sırıtmayacaktır. Polar kumaş tozları üzerinde toplamaya fayda sağlayabilir. Haftada bir bezi yenileyebilirsiniz.

- Mum yakmaya özen gösteriniz. Her akşam yaktığınız mum evdeki uçan tozları ve kokuları içine çekecektir.

- Evinizi havalandırırken kalın perdeyi önüne bariyer koyarak havalandırınız. Perde dışarıdan gelen tozun içeri girmesine engel olacaktır.

- Salon ve oturma odanızdaki koltuk ve kanepelerin üzerine koruma amaçlı örtü sererek tozlanma ve kirlenmesine karşı engel olabilirsiniz.

- Masa ve sehpaların üzerine penye kumaştan yapılmış dekoratif süs örtüler kullanınız. Penye kumaş toz göstermeyecektir.

Pervaz nedir cam?

Pervaz, pencere ve kapıların duvar ve kasası arasındaki boşluğunu dekoratif gayesiyle kapatmak için pencere veya kapı kenarlarına eklenen dar ve uzun parçadır. Pervaz, kapı, pencere kasalarıyla duvar boşluğu arasında boşta kalan alanı kapatmaya yarar. Bir başka deyişle, kapı ve pencerelerin daha güvenli hale gelmesini sağlar. Kapı ve pencere doğramalarına uygun renklerde ve modellerde pervaz çeşitleri bulunur.