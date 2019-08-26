Pençe operasyonunda PKK'ya ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonu kapsamında Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:00
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi, sığınak ve barınaklar vuruldu.
Harekatta 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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