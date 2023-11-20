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Gündem Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit! 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Gündem

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:42:00 -
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir şehit! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederliailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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