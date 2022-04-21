Pençe-Kilit operasyonu 6'lı masayı kilitledi!

Star yazarı Hüseyin Gülerce, 6'lı masanın HDP ile olan ilişkisine değinerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği için başlattığı Pençe-Kilit operasyonunun Millet İttifakı'nı kilitlediğini vurguladı.

Gülerce'nin, "Operasyon, HDP ile yuvarlak masayı da kilitledi…" başlıklı bugünkü yazısı şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu, Kandil'i de, HDP'yi de darmadağın etti.

Kılıçdaroğlu'nun, operasyona sahiplenmesi ise HDP'nin, yuvarlak masanın altına saklanmasının fayda etmediğini gösterdi.

Kılıçdaroğlu, zikzakları ile şaşırtmıyor ama Pençe Kilit operasyonunun etkilerinin, nerelere varacağını fark ettiği anlaşılıyor.

26 Ekim 2021'de Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin iki yıl uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. CHP, bu tezkereye HDP'lilerle birlikte "Hayır" oyu verdi.

Kılıçdaroğlu bugün ise şunu diyor:

"Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."

İnanınız, isim vermeden bu ifadeler söylense ve "kim demiş olabilir?" diye sorulsa, Kılıçdaroğlu ismi akla gelmez. "Bu mübarek ayda", "dualarımız kahraman ordumuzla", "Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini okuyunca, demek ki operasyon bu defa etrafı çok sarsacak diye düşündüm.

HDP'nin ayağına basmamaya çok özen gösteren Kılıçdaroğlu, neden birden Cumhur İttifakı içinden konuşuyormuş gibi davrandı?

Yine de HDP'nin gönlünü almaya çalışır mı?

Çalışırsa yadırgar mıyız? Hayır...

Ancak HDP'nin, hem operasyondan, hem de CHP'nin operasyona destek çıkmasından beti benzi attı.

HDP Parti Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" dedi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından, "Bu savaş, iktidarın ömrünü uzatma savaşıdır, sessiz kalamayız" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bu savaşa sessiz kalanlar bu ülkede faşizmin, yoksulluğun, tek adam rejiminin büyümesinin de sorumluluğunu paylaşmaktadır." dendi.

Mesaj, yuvarlak masa etrafındaki 6'lı zevata idi...

CHP destekçisi Halk TV'de, mesajın alındığı görüldü.

Sunuculuğunu Seda Selek'in yaptığı 'Neden Sonuç' programına katılan gazeteci Mehmet Tezkan, operasyonun bir amacının da, HDP'yi Meclis'te PKK'nın yerine koyabilmek olduğunu söyledi. Sunucu Seda Selek ise bunun, 6'lı masaya kadar uzandığını, Pençe-Kilit Operasyonu'nun,

Millet İttifakı'na karşı bir operasyon olduğunu öne sürdü.

PKK'ya vurdukça, HDP sarsılıyor, HDP sarsıldıkça yuvarlak masa sallanıyor... Muhalefetin yüzü allı morlu oluyor.

Bunun böyle olacağı en başta belliydi.

HDP, bir terör partisi olarak siyasetin haram lokmasıdır.

Kim HDP ile yürürse, kim HDP'yi Türkiye partisi gibi göstermeye kalkarsa, kim Selahattin Demirtaş'a şirinlik muskaları takarsa, şehitlerin ahı onların yakasını bırakmaz.

Demirtaş'tan bahset, Yasin Börü ve arkadaşlarını unutturmaya çalış.

PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün adının parklara verilmesine, belediye meclislerinde HDP ile birlikte karşı çık...

Mehmetçik, bölücü terör örgütü PKK ile kahramanca mücadele ediyor.

Eskiden olduğu gibi jetler dağları bombalayıp geri dönme yok.

Mehmetçik helikopterlerden iniyor, üsler kuruyor.

Bu, geri dönmeyeceğiz demek.

Terörün belini kırıncaya kadar buradayız, demek.

FETÖ hainlerinden arınan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şimdi Kuzey Irak'ta 60'tan fazla üs bölgesi var.

Pençe-Kilit operasyonunun, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinden iki gün sonra başlaması da ayrı bir önem taşıyor.

HDP, bundan da çok rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel söyledi. "28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini, Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyeceklerdir."