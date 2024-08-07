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Gündem Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit düştü
Gündem

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit düştü

Yeniakit Publisher
2024-08-07 16:14:00 - 2024-08-07 16:16:31
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe- Kilit Harekat Bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu." denildi.

MSB'nin X hesabından yapılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imzalı paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

 
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