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Aktüel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:24:58 -
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmat imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağaranın tespit edildiği, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi." ifadelerine yer verildi.

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