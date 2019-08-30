Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

ANKARA (AA) - Pençe Harekatı kapsamında ele geçirilen mühimmatın imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında tespit edilen EYP ve mayınların imha edildiği belirtildi. Paylaşımda, "Komandolarımız, Pençe Harekatında mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Bir Katyuşa roketi ile 29 EYP ve 4 mayın daha yerinde tespit edilerek imha edildi." denildi.

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