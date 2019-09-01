Pençe Harekatında 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı; Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.”

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