Pençe Harekatı'na 'Bora' takviyesi!
TSK'nın Pençe Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda sınır bölgesine 'Bora' sevkiyatı yapıldı.01 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
Hârekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç ile ilk kez 'Pençe Harekâtı'nda kullanılan 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip yerli balistik füze 'Bora' sevkiyatı yapıldı.
Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) bulunan 'Bora' füzeleri, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.
YORUM YAZ