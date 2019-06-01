0553 313 94 23

Pençe Harekatı'na 'Bora' takviyesi!

TSK'nın Pençe Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonda sınır bölgesine 'Bora' sevkiyatı yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
Pençe Harekatı'na 'Bora' takviyesi!

Hârekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç ile ilk kez 'Pençe Harekâtı'nda kullanılan 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip yerli balistik füze 'Bora' sevkiyatı yapıldı.

Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) bulunan 'Bora' füzeleri, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:34
  1. Hakkari
  2. pençe harekatı
  3. bora füzesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    1. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    2. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    3. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    4. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    5. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    6. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    7. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    8. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    9. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    10. Hastane yönetiminden okuma..
    11. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    12. Ordu’da dilenci operasyonu
    13. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    14. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    15. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    16. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    17. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    18. Tutuşan ot balyaları güçlükle..
    19. Öğrencilerden yaşlılara bayram tıraşı
    20. Bakan Kasapoğlu'ndan Nihat Özdemir'e..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti