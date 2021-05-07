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Gündem Pençe darbesini yiyen teröristbaşı kudurdu! Kürtlere hakaretler yağdırdı
Gündem

Pençe darbesini yiyen teröristbaşı kudurdu! Kürtlere hakaretler yağdırdı

Teröristbaşı Cemil Bayık hainlere kabus olan Pençe Kaplanı harekâtının durdurulması için görüntülü mesaj yayınladı ve Kürtleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 10:49:00 - 2021-05-07 10:59:40
Pençe darbesini yiyen teröristbaşı kudurdu! Kürtlere hakaretler yağdırdı

Irak'taki terör kamplarına vurulan ağır darbelerle köşeye sıkışan PKK elebaşılarından Cemil Bayık, harekâtın durdurulması için, saklandığı delikten görüntülü mesaj yayımladı.

Kürtlere teröre destek vermedikleri için hakaret etti

Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların kendilerine destek vermediğini, sessiz kaldığını söyleyen teröristbaşı, "Kendine Kürt'üm, sosyalistim, devrimciyim diyenler neden hâlâ sessiz. Avrupa'da, Türkiye'de kimse kamuoyu oluşturmuyor. Operasyonlara karşı çıkmayanlar değil demokrat, Kürt bile olamaz. Bize destek olmayan, operasyonların durdurulması için gerekli tepkiyi göstermeyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

Bayık, PKK elebaşılarından Murat Karayılan'ın da bir süre önce destek çağrısında bulunduğunu, ancak karşılık bulmadığını belirtti.

HDP'li vekil de çıldırdı

HDP'li Meral Danış Beştaş, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının durdurulmasını istedi.

 

 

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