Pençe-3’le PKK’ya ait hedefler vuruluyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı ile PKK’lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekatı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" denildi.

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