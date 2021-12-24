Pembe el görüntüsü itibariyle değişik bir balık türüdür. El biçimdeki yüzgeçlerini yürümek için kullanılıyorlar. Bu türün yaşam yerleri, Avustralya'daki Tazmanya adası civarlarında yaşadığı biliniyor. Soyları bitmek üzeredir. Adından anlaşılacağı üzere pembe renklidir ve dört yüzgeci ile okyanusun derinliklerinde yürüdüğü belirtildi. Bu türün ilk olarak 1999 yılında keşfedildiği bilinmekte.

Pembe El Balığı 22 yıl aradan sonra ilk kez görüldü

Avustralya'da, 22 yıl aradan sonra pembe el balığı görüldü. Balığın tespit edilmesinin samanlıktaki iğnenin keşfi' olarak nitelendirilen Doçent Neville Barret, 'Bu heyecan verici bir keşif ve pembe el balıklarının devam eden hayatta kalma mücadelesi için umut veriyor' dedi.

Avustralya'da, Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, 22 yıl sonra ilk kez 'pembe el balığı'nın (Handfish) görüldüğünü duyurdu.

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Parks Australia' ulusal parkı ve Tasmanya Üniversitesi'nin ortak araştırması kapsamında Tasman Kırığı Deniz Parkı'ndaki sualtı kamerasıyla nesli tükenmekte olan balıkların görüntülendiği, nadir bulunan ve tehdit altındaki 'Pembe El Balığı'nın (Brachiopsilus dianthus) 22 yıl sonra ilk kez görüldüğü bildirildi. Doçent Neville Barret ve Dr. Jacquomo Monk tarafından yürütülen araştırmada görevli bir deniz bilimcisinin görüntüleri analiz ederken, el balığını tespit ettiği aktarıldı.