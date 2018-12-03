Pellegra’nın ilerisi erken bunama!

Bol miktarda PP diğer deyişle erikte de bol miktarda bulunan B3 vitaminine ihtiyaç duyuyan bir hastalık var. Adı: Pellegra.. Bir deri hastalığı olduğu kadar bir akıl hastalığı da sayılabilir. Çünkü bu hastalığın daha ileri bir şekli çeşitli ruh bozukluklarına sebep olur. Mısır ve mısır unu yiyenlerde Pellegra görülür. Hastalığa yakalananların da mısır ya da mısır unu yemeleri tedavinin gecikmesine yol açar.



Hastalık daha çok ilkbaharda kendini gösteriyor. Belirtileri deride, sindirim sisteminde ve sinirler üzerinde görülür. Daha çok ellerde, kollarda, ayaklarda ve ensede deri üzerinde kızartılar, kabarcıklar, sertlik ve şişlik, kuruluk, yanma ortaya çıkar. Deri pul pul olup dökülmeye başlar. Ağız içinde ve dilde de kırmızılıklar olur. Bu hal az da olsa pamukçuk hastalığına benzemektedir. Hastanın ağzında aşırı şekilde tükürük toplanır, mide bozukluğu ve hazımsızlıktan şikâyet eder. Bu arada kanlı ishaller görülür. İştahsızlıkla birlikte zayıflama başlar, ateş yükselirken titremeler de görülür.



Pellegra baş ağrısı ve baş dönmesiyle kendini gösterir. Bu hal giderek uykusuzluk, uyuşma ve felce kadar gider. Bu arada hasta siyatiğe benzeyen nevraljilere, tehlikeli akıl hastalıklarına da uğrayabilir. Hastalığın ilerlemesi halinde erken bunama, melankoli gibi çeşitli ruh hastalıkları ortaya çıkar. Daha da ileri varması halinde hastada saldırgan bir hal alır ki bu durumun tedavisi için bir akıl hastanesine yatırılması gerekir.

Pellegra hastalığı genellikle B3 (PP) vitamininin eksikliğinden ileri geldiği için, tedavisinde bu vitamin kullanılır. PP vitamini erik, karaciğer, yürek, et, balık, süt, taze fasulye, taze bezelye, domates, çimlenmiş buğday, maya, yumurta sarısı ve ıspanak gibi yiyeceklerde bol miktarda bulunur. Havuç, salata, soğan ve tereyağında az miktarda vardır. 100 gram ette 16 miligram PP vitamini bulunduğu tespit edilmiştir. Beyaz ekmekte ise ancak bir gram bulunur. Buna rağmen beyaz ekmek yiyenler Pelagra hastalığına yakalanmazlar. Çünkü günde 20 - 25 miligram PP vitamini Pellegra’yı önlemeye yetmektedir.