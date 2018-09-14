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Pelkas: Fenerbahçe'den teklif aldım

PAOK'un Yunan futbolcusu Pelkas, Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak kabul etmediğini belirtti.

14 Eylül 2018 Cuma 17:24
Pelkas: Fenerbahçe'den teklif aldım

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK forması giyen Dimitris Pelkas, Fenerbahçeiddialarını doğruladı ve teklif aldığını resmen açıkladı.

Yunan basınına konuşan 24 yaşındaki futbolcu, ''Bir anda Türkiye'den teklif geldi. Benim için en önemli şey yaşadığınız çevredir, istenmek, sevilmektir. Bunlara sahipler miydi bilmiyorum. Teknik direktörüm ile oturup konuştuk. Beni PAOK'ta istediğini söyledi. Ben de zaten kalmak istiyordum ve kaldım.'' sözlerini kullandı.

''FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 4 KATIYDI''

Fenerbahçe'den aldığı teklif hakkında konuşan Pelkas, ''Reddetmesi çok zor bir teklifti. Herkes geleceğini sağlama almak için daha çok para ister. Ama hayat, para demek değildir. PAOK'ta paradan daha değerli şeylerim var. Fenerbahçe'nin teklifi PAOK'ta kazandığımın 4 katı fazlaydı.'' diye konuştu.

24 yaşındaki Yunan 10 numara, geçen sezon PAOK formasıyla çıktığı 36 maçta 12 gol ve 11 asist üretmişti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 17:24
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