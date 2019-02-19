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Pelitköy’de 62 bin metrekare parke döşendi

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin büyük bir kararlılıkla devam ettirdiği yol yapım çalışmaları sevindirirken, çalışmalar, çalışmalar Pelitköy Mahallesinde devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 17:20
Pelitköy’de 62 bin metrekare parke döşendi

Burhaniye ilçesinde, Belediyenin büyük bir kararlılıkla devam ettirdiği yol yapım çalışmaları sevindirirken, çalışmalar, çalışmalar Pelitköy Mahallesinde devam ediyor. Burhaniye’nin tek beldesi olan ve Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle statüsüne geçen Pelitköy’deparke taş yol yapım çalışmaları başladı.


Pelitköy Merkez’de, Ebe Vildan İlter ve Mebus Mehmet Bey Caddelerinde yürütülecek olan yol yapım çalışmaları kapsamında mahalleye toplamda 3 bin100 m2 parke taş döşenecek. Belediyenin, şehir genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları sonucu parke taş miktarı 308 bin metre kareye ulaşırken, bunun 39 bin metre karelik bölümü Pelitköy Mahallesine döşendi. Mahallede, ayrıca 20 bin metre kare 2 sathi kaplama yol ile toplamda 59 bin metrekare yol yaptıklarını bildiren Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Burhaniye’mizde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar kırsal ve merkez mahallelerimizde dur durak bilmeden yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En büyük mahallelerimizden bir tanesi olan Pelitköy Mahallemiz sahil kısmı ve merkez kısmı olarak geniş bir alana yayılmış bir mahallemizdir. Hem Pelitköy sahil kısmımız için hem mahallemizin merkezi için yolları sıkıntılı olan yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek derdimiz var millete hizmet etmek. Hemşerilerimizin derdine derman olup, isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte, vatandaşlarımızın ayağının yazın toza, kışın ise çamura değmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyaç olan tüm yollarımıza kilit parke taşı döşemeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:20
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