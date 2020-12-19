Pekmezli kurabiye nasıl yapılır? | Pekmezli kurabiye tarifi
Kolay kurabiye tarifi | Beş çayına ya da kahvaltı sofrasına farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız; pekmezli kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Peki, pekmezli kurabiye nasıl yapılır? | Tam ölçülü pekmezli kurabiye | Pekmezli kurabiye gerekli malzemeler
Farklı kurabiye tarifleri | Bayatlamayan leziz bir kurabiye hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kolay pekmezli kurabiye tarifi
Pekmezli kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 150 gram tereyağı
- 3,5 su bardağı un
- 1 çay bardağı üzüm pekmezi
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım çay bardağı yoğurt
- Yarım çay tarçın
- 1 paket kabartma tozu
Üzeri için
- 1 adet yumurta akı
- 2 yemek kaşığı şeker
Pekmezli kurabiye nasıl yapılır?
Öncelikle tereyağını oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekletin.
Oda sıcaklığına gelen tereyağını ve pekmezi krema haline getirin.
Karışıma yumurta sarısı, pudra şekeri ve yoğurt ekleyip karıştırın.
Unu, tarçını ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.
Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta aklarını sürün. Ardından kurabiyelerin üzerine şeker serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri 25-30 dakika pişirin.
Afiyet olsun.