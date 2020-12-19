  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Pekmezli kurabiye nasıl yapılır? | Pekmezli kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Pekmezli kurabiye nasıl yapılır? | Pekmezli kurabiye tarifi

Kolay kurabiye tarifi | Beş çayına ya da kahvaltı sofrasına farklı bir kurabiye tarifi arıyorsanız; pekmezli kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Peki, pekmezli kurabiye nasıl yapılır? | Tam ölçülü pekmezli kurabiye | Pekmezli kurabiye gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-12-19 19:04:00 -
Pekmezli kurabiye nasıl yapılır? | Pekmezli kurabiye tarifi

Farklı kurabiye tarifleri | Bayatlamayan leziz bir kurabiye hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, kolay pekmezli kurabiye tarifi

Pekmezli kurabiye tarifi

Malzemeler:

  • 150 gram tereyağı
  • 3,5 su bardağı un
  • 1 çay bardağı üzüm pekmezi
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım çay bardağı yoğurt
  • Yarım çay tarçın
  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için

  • 1 adet yumurta akı
  • 2 yemek kaşığı şeker

Pekmezli kurabiye nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekletin.

Oda sıcaklığına gelen tereyağını ve pekmezi krema haline getirin.

Karışıma yumurta sarısı, pudra şekeri ve yoğurt ekleyip karıştırın.

Unu, tarçını ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine yumurta aklarını sürün. Ardından kurabiyelerin üzerine şeker serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu
Medya

Doğu Akdeniz'deki haklarımıza 'içimizdeki medya'dan inanılmaz algı operasyonu

'İçimizdeki medya' ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarına ilişkin 'yazıklar olsun' dedirten bir algı operasyonuna imza attı.
CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı
Gündem

CHP'li İBB'nin Kanal İstanbul aleyhindeki afişleriyle ilgili inceleme tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil etti..
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay