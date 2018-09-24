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Pekmez yaparken sulama havuzuna düşen kadın yaşamını yitirdi

Mersin'in Mut ilçesinde pekmez yaparken dengesini kaybedip sulama havuzuna düşen Meryem Akkaya (65) hayatını kaybetti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:18
Pekmez yaparken sulama havuzuna düşen kadın yaşamını yitirdi

Mersin'de Mut ilçesine bağlı Bağcağız Mahallesi'nde hayvan otlatmaktan evine dönen Mehmet Akkaya, evde eşini bulamayınca aramaya çıktı. Bir süre çevrede dolaşan Akkaya, eşinin başörtüsünü havuzda görüp yaklaşınca cansız bedenini suda buldu. Bunun üzerine Akkaya, Jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler havuz içerisinden çıkartılan Meryem Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaya'nın pekmez yapmak için çalıştığı evin önünde dengesini kaybedip havuza düşmüş olabileceği değerlendirildi. Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:18
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