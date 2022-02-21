Pekmez ve limon karışımı nasıl hazırlanır? Pekmez ve limon karışımının faydaları

Pekmez ve limon karışımı ne işe yarar?

Tatlı yeme isteğini azaltıyor. Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden koruyor. Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek olan pekmez-limon karışımı, daha uzun süre tokluk sağlıyor. Zayıflamak isteyenlere destek oluyor.

Pekmez ve limondan aldığı güçle vücuda faydalarıysa sayfalara sığmayacak kadar fazla üstelik Hazırlaması çok kolay…

Pekmez ve limon karışımı nasıl hazırlanır?

İstediğiniz herhangi bir pekmez türü: dut, üzüm, keçiboynuzu ya da karaduttan 2 yemek kaşığı kadar bir cezveye koyup üzerine yarım su bardağı su boşaltın ve karıştırın. Daha sonra taze sıkılmış yarım limon suyunu da ekleyip kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışım hafif ılıdıktan sonra içiniz bu uygulamayı ara vermeden 7 gün boyunca sabah akşam birer bardak tüketerek yapınız. Bunun yanı sıra bir ikinci karışım ise bir yemek kaşığı zeytin yağına iki yemek kayığı pekmez koyarak bir kez pişirip ateşi kestikten sonra yine bir yemek kaşığı limon suyu ilave edip karıştırıp tüketilebilir. Zeytinyağı tüketmek istemeyenler üsttekini yapabilir. Ancak kronik ilaç kullananlar önce doktorlarına başvurmalı.

Pekmez ve limon karışımı faydaları

En büyük faydası kansızlığı bitirmesidir. Özellikle üzüm pekmezinden yapılan karşımın kandaki kan hücrelerinin sayısını artırmayı destekler.

Gribal hastalıklara karşı bağışıklığı yenileyen ve güçlendiren bu karışım düzenli tüketildiğinde vücuttaki virüslerin etkisiz hale getirerek vücuttan atılmasını sağlar.

Günde iki bardak tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan tatlı oranını karşılar. Böylece kilo vermek isteyenler için ideal karışım haline gelir.

Hastalıklar nedeniyle boğazda artan kaşıntı ve öksürükler içinde ilaç gibidir. Anında keserek rahat bir nefes almayı sağlar.

Sinir sistemindeki hücreleri yenileyerek gün boyu enerjiyi artırır. Yaşam kalitesini artıran bu karışım geceleri de rahat bir uyku haline neden olur.