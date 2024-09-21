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Yerel Pekmez için kan aktı: 3 kişi öldü!
Yerel

Pekmez için kan aktı: 3 kişi öldü!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 10:23:00 - 2024-09-21 10:26:08

Mersin'in Mut ilçesinde Tahir Kaya, kaynattıkları pekmeze toz karışacağını söyleyip tarım aracıyla yoldan geçmesine izin vermeyen komşu dehşet saçtı, 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. Tahir Kaya patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi.

 AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan Kaya ile Akyaka arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan Tahir Kaya, geri dönerek Kemal Veli Akyaka ile oğlu Durmuş Akyaka ve gelin Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.

 3 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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