  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Pekin'in yakın takibindeki kritik ziyaret: ABD Başkanı Biden Vietnam'a gidiyor!
Dünya

Pekin'in yakın takibindeki kritik ziyaret: ABD Başkanı Biden Vietnam'a gidiyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-10 12:07:00 - 2023-09-10 12:11:13
Pekin'in yakın takibindeki kritik ziyaret: ABD Başkanı Biden Vietnam'a gidiyor!

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam'ı ziyaret ediyor. Vietnam-Çin arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşen ziyaret, Pekin'in yakın takibinde...

ABD ve Vietnam, iki eski düşman ülke. 1955'te başlayan ve 21 yıl süren Vietnam Savaşı'nda, iki taraf da kayıplar verdi.

Şimdi bu iki ülke, yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bunun son göstergesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Vietnam ziyareti.

TRT Haber'den Musab Eryiğit'e konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Temiz, bu ziyarete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Biden hükümeti Vietnam'la ilişkileri diplomatik olarak bir üst seviyeye çıkartarak bunu stratejik kapsamlı ortaklığa ilerletmek istiyor. Kanaatimce bunun en önemli sebebiyse Güney Çin Denizi'nde ortaya çıkan problemler."

 BU ZİYARETİ, ÇİN DE YAKINDAN İZLİYOR

Pekin yönetimi Biden’ın Vietnam temaslarını dikkatle izliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vietnam-ABD ilişkilerinin Çin’in çevrelemesine dönüşme ihtimali, Pekin için bir ulusal güvenlik meselesi olarak görülüyor.

Çin'in sınır komşusu Vietnam, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki Spratly ve Paracel adaları üzerindeki hak iddialarına itiraz ediyor.

"VİETNAM, ÇİN’E BİR ALTERNATİF OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR"

Çin Sahil Güvenliği Vietnam'ın petrol ve doğalgaz sondaj çalışmalarını ve Vietnam balıkçı gemilerini engelliyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Temiz, ''Tabii ki rekabet sadece Güney Çin Denizi’nde değil, 'Vietnam kalkınma modeli' çerçevesinde düşündüğünüzde Vietnam, Çin'e karşı yavaş yavaş alternatif bir güzergah tedarik zinciri olma yolunda ilerliyor. Teknoloji ve özellikle enerji güzergahları düşünüldüğünde Vietnam, Çin’e bir alternatif olarak düşünülüyor." diyor.

Vietnam ise, Çin’e karşı ABD’den destek arayışında.

ABD'nin de Vietnam’ı küresel tedarik zincirinde Çin’e alternatif haline getirmek istediği belirtiliyor.

 

Eski modayı takip ediyor: Biden'ın eşi coronavirüse yakalandı
Eski modayı takip ediyor: Biden'ın eşi coronavirüse yakalandı

Dünya

Eski modayı takip ediyor: Biden'ın eşi coronavirüse yakalandı

ABD'liler Biden'ın görevini yerine getirme konusunda endişeli
ABD'liler Biden'ın görevini yerine getirme konusunda endişeli

Dünya

ABD'liler Biden'ın görevini yerine getirme konusunda endişeli

Biden'ın kafa yine gitti! Onur Madalyası törenini aniden terk etti
Biden'ın kafa yine gitti! Onur Madalyası törenini aniden terk etti

Dünya

Biden'ın kafa yine gitti! Onur Madalyası törenini aniden terk etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23