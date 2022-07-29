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Medya Peki sen bu cesareti nereden alıyorsun İsmail efendi? Halil Konakcı Hoca'yı ahlaksızca hedef aldı
Medya

Peki sen bu cesareti nereden alıyorsun İsmail efendi? Halil Konakcı Hoca'yı ahlaksızca hedef aldı

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Halil Konakcı Hoca'nın bazı kadınların çıplaklığına dikkat çektiği sohbetini hedef aldı. Saymaz, canlı yayında kinini kustu.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 23:59:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Halk TV canlı yayınında konuşan İsmail Saymaz, Halil Konakcı Hoca'nın İslami uyarılarını siyaseti öne sürerek hedef aldı.

Saymaz, birkaç münferit, çarpıtılmış olay üzerinden, asılsız iddialarla içindeki kini kustu.

Sen bu cesareti nereden alıyorsun İsmail efendi?

Halil Konakcı Hoca'yı hedefe koyan İsmail Saymaz, bir hocanın cami minberindeki dini sohbetine dil uzatma cesaretini bulup, işini yapan Halil Konakcı Hoca için, "Bu cesareti nereden alıyor?" dedikten sonra,  şunları söyledi:

Halil efendi, şu ülkede içinin kıyılacağı başka bir olay bulamadın mı sen? Git sokağa bak. Açlar ordusu saatlerce ekmek kuyruğunda bekliyor. Bir gün olsun için kıyıldı mı senin kardeşim?

Bak baba evladına ilaç götüremediği için canına kıyıyor. Öbürü inşaatta kendini asıyor. Bir diğeri bebeğine süt bulamadığı için bilmem kaçıncı kattan kendini aşağı atıyor. Hiç bir gün olsun için kıyıldı mı?

Yedi büyük günah var. En başta geleni şirk. Allah'a şirk koşmak. Adam demiş ki, "Tayyip Erdoğan bize Allah gibi geliyor." Şirkin tillahı bu. Bir gün olsun için kıyıldı mı kardeşim senin?

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