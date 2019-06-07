Pekcan ve Varank’tan Japonya’ya çıkarma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 8-9 Haziran tarihlerinde Japonya’nın Tsukuba şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Toplantıda Türkiye’nin ticari ve dijital alandaki projeleri ile teşvikleri üye ülke bakanlarına anlatılacak. Tsukuba’da Pekcan ile Varank’ı yoğun bir diplomasi trafiği bekliyor. Her iki ismin Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya gelmesi bekleniyor. Varank’ın ayrıca Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüşmesi planlanıyor.