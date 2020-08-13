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Ekonomi

Pekcan: "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak."

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:10:21 -
Pekcan: "İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak."
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