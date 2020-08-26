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Ekonomi Pekcan: "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, ele geçirdiği 540 kilo kokainle tek seferde müstakilen en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı."
Ekonomi

Pekcan: "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, ele geçirdiği 540 kilo kokainle tek seferde müstakilen en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı."

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:57:58 -
Pekcan: "Gümrükler Muhafaza teşkilatımız, ele geçirdiği 540 kilo kokainle tek seferde müstakilen en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı."
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