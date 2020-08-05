  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Pekcan: "Anlaşmayla Türk ve Danimarkalı firmaların 3'üncü ülke projelerinde kendi ülkelerinden mal ve hizmet ihracatına finansman desteği sağlanacak."

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:12:59 -
Pekcan: "Anlaşmayla Türk ve Danimarkalı firmaların 3'üncü ülke projelerinde kendi ülkelerinden mal ve hizmet ihracatına finansman desteği sağlanacak."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı