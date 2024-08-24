Mehmet Şeker, nükleer savaş tehdidinin giderek arttığını belirtti. Şeker, dünya liderlerinin sık sık nükleer tehditler savurmasının insanlık için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Bu tehditlerin, nükleer düğmelere basılmasıyla geri dönüşü olmayan bir felakete yol açabileceğini ifade eden Yeni Şafak gazetesi yazarı Şeker, insanlığın bu konuda daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini belirtti. Şeker, şunları kaydetti:

"Pek de uzak olmayan bir gelecekte bu manyaklardan birinin tepesi atacak yahut tansiyonu düşecek, şekeri çıkacak ve nükleer savaşı başlatacak sanki.

Gerginlik gittikçe büyüyor ve o melanet ‘nükleer’ kelimesi sıkça telaffuz ediliyor.

Manyak kelimesine kimse takılmasın.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkide bir nükleer tehdit savuranlara başka ne diyebiliriz?

*

Ayrıca o kelime, manya hastalığına tutulmuş kişi anlamına geliyor. Manya’sı olana manyak denir.

Anlamına bakarsak şunu görürüz: Abartılı ve aşırı davranışlar sergileyen, maniye yakalanmış hasta.

Mecaz: Gülünç, garip, şaşırtıcı davranışları olan kimse.

Hakaret yollu söylenince: Aptal, çılgın, dengesiz, deli anlamlarında bir seslenme sözü.

*

Ülkesinde nükleer füzeleri olanlardan hangisi son bir iki yıl içinde tehdit savurmadı?

Çok azdır.

Rusya’da bildiğim kadarıyla farklı zamanlarda bu konuda üç kişi konuştu. Putin, Lavrov, Medvedev.

Konunun ciddiyetini anlatmak için, ülkelerini en üst seviyede savunacaklarını bildirmek için, her ne için olursa olsun, nükleer güçlerinden bahsettiler.

*

Elinde basılı menü bulunmayan esnaf lokantasındaki garsonun “Bugün bizde şu yemekler var” diye sayması gibi davranıyor lider bilinen koca koca adamlar.

Onlardan biri Kuzey Kore’nin başı Kim oğlu Kim… Diğeri de Baydın elbette.

“Giderayak öyle bir şey yapayım ki” diyebilir… “Dünya beni düşmelerimle, boşlukla tokalaşmalarımla hatırlamasın da ülkesini korumak adına üçüncü dünya savaşını başlatan adam olarak tarihe geçeyim.”

*

Biri düğmeye basınca (Kırmızı olduğunu tahmin ettiğimiz nükleer silahların düğmesinden bahsettiğimiz açık. Fakat mavi olsa ne yazar?) diğer taraftaki hedef ülke, birkaç dakika içinde durumdan haberdar olacak ve o da kendi elinin altındaki düğmeye basarak uzun menzilli füzelerini fırlatacaktır. Orası aşikâr.

Nükleer füzeler havada karşılaşınca selâmlaşacaklar ve sonra hedeflerine doğru yola devam edecekler.

Gökyüzünde çarpışıp birbirini yok etmeleri söz konusu değil. Ki öyle bile olsa, nükleerin etkisi yayılmaya başlar ve gittikçe genişler.

*

Komşuda pişer, bize de düşer hesabı, ister istemez biz de etkileniriz.

O zaman, şairin dediği gibi, “Gelişimiz teker tekerdi, gidişimiz cümbür cemaat” diyemeden dünyaya veda ederiz.

Yeryüzünün bütün keten helvaları yandı demektir.

Dünyaya veda etmek mesele değil, er geç olacak da…

Nükleere maruz kalıp sakatlanmak, çarpık çurpuk vaziyete gelip sürünmek, hiçbir insanın isteyeceği, makul göreceği, “Olur böyle şeyler, ne yapalım birader” diyeceği bir durum değil.

Allah korusun.

Bu satırları sıcak havaların etkisiyle durup dururken yazmıyoruz. Baydın, ordusuna “nükleer savaşa hazırlık” talimatı verdi ve bu da “bir şekilde” basına yansıtıldı da ondan."