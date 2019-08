Pehlivan, "Şehrin önünün açılması için sanayi sitelerinin uygun bir araziye taşınmalıdır"

Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan, şehrin önünü açmak, istihdamın artırılması adına Değirmendere’deki sanayi sitesinin uygun bir araziye taşınmasının şart olduğunu söyledi.

Sanayi sitesinin taşınması konusunda ellerinden gelen gayreti sergilediklerini kaydeden Pehlivan, bunun artık her kesimce fark edildiğini belirterek, “Trabzon şehrinin önünü açmak, istihdamı artırmak, ülkenin gelişimine katma değeri fazlalaştırmak, gençlerimizin daha güzel daha nezih iş yerlerinde istihdam ettirmek için Değirmendere mevkiinde bulunan sanayi sitelerimizi daha uygun bir araziye taşıma gayretimizinTrabzon bürokrasisi ve halkı farkındadır. Amacımız turizmde ivme yakalayan şehrimize bölgenin en kullanışlı alanı olan Değirmendere havzasını kazandırmak hem de şehrin trafik sorununu rahatlatmak daha da önemlisi iş yerlerinin yetersiz olması nedeniyle elimizden kaçan iş potansiyelini artırabilmektir. Bunun için bir an önce yerel yönetimlerin Trabzon oto sanatkarlarına uygun bir yer tahsis etmesi gerekmektedir. Bilinmelidir ki şehirde fabrikalarımız yok ama bacasız fabrikalar olan şehirde en fazla istihdamı sağlayan 2 bin işveren toplamda çalışanlarıyla on bine yakın istihdamı olan bu sektör göz ardı edilebilir olmamalıdır. Genç nesillerimizi sanata yönlendirmekdaha çok üretebilmek için buşehrin projeye acil ihtiyacı vardır” diye konuştu.