Pegasus’tan gençlere özel “Pilot Yetiştirme Programı”

Pegasus Hava Yolları, pilot olma hayaliyle büyümüş gençlere “Pegasus Pilot Yetiştirme Programı” ile hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Ocak ayı itibarıyla başlayan Pegasus Pilot Yetiştirme Programı ile ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen gençler, “ https://www.flypgs.com/kariyer/pegasus-kariyer/kokpit-basvurulari/pegasus-pilot-adayi ” adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabiliyor ve başvuru yapabiliyor.