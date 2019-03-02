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Pegasus’tan çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi

Pegasus, yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisini İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda test etmeye başladı.

02 Mart 2019 Cumartesi 09:21
Pegasus’tan çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi

Pegasus, dünyada bir ilk olacak yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisini İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmesiyle yapılan ortak çalışmayla iç hatlarda 18 Şubat 2019 tarihi itibarıyla 208B uçuş kapısında test etmeye başladı.

Pegasus, yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisi sayesinde check-in işlemini tamamlamış misafirlerine biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına gidebilecekleri hızlı ve kolay bir uçuşa kabul deneyimi sunmayı hedefliyor. 

Şirket, dünyada bir ilk olacak bu projeyi 2019 sonuna kadar Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleşecek tüm yurt içi uçuşları için kullanılan uçuş kapılarında hayata geçirmeyi planlıyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 09:21
  1. Pegasus
  2. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
  3. çipli kimlik kartı

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