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Ekonomi Pegasus yapay zeka çözümüyle operasyonlarını otomatikleştiriyor
Ekonomi

Pegasus yapay zeka çözümüyle operasyonlarını otomatikleştiriyor

Pegasus Hava Yolları, operasyonlarını ve iş süreçlerini optimize edip izlerken yetenek yönetimini iyileştirmek ve çalışanlarının daha yüksek değerli görevlere odaklanmalarına yardımcı olmak için IBM’in yapay zeka destekli otomasyon çözümünden yararlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:12:00 -
Pegasus yapay zeka çözümüyle operasyonlarını otomatikleştiriyor

Türkiye’nin dijital hava yolu olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Pegasus Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Barış Fındık, “Havacılık sektörü gelişmiş planlama ve sürekli optimizasyon gerektirir. IBM’in yapay zeka destekli otomasyon yetenekleri sayesinde RPA çözümü artık iş birimlerimizi destekliyor ve iş gücümüze katkıda bulunuyor. Yaptığımız işbirliği verimimizin daha da artmasını sağladı. Bu sayede çalışanlarımız artık katma değeri yüksek operasyonlara odaklanabiliyorlar” dedi.

Verimliliği arttıracak

IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Volkan Sözmen ise “Filosunu büyütmek, destinasyon ve yolcu sayısını artırmak için yatırımlar yapan Pegasus, verimliliği artırmak amacıyla IBM tarafından geliştirilen RPA with Automation Anywhere çözümünü tercih etti. IBM Cloud Pak for Business Automation’un bir parçası olan çözüm, acil görev otomasyonu ihtiyaçlarını karşılamak ve yazılım robotlarını daha akıllı ve çevik hale getirmek için tasarlandı” açıklamasında bulundu.

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