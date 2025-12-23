Pegasus Hava Yolları’ndan Chelsea ile Global İş Birliği

Gerçekleştirilen iş birliğiyle birlikte Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü’nün dünya genelindeki geniş taraftar kitlesi ve güçlü global erişiminden faydalanarak öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları yürütmeyi hedefliyor. Ortaklığın, havayolu şirketinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlaması amaçlanıyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, “Bu iş birliğiyle yenilikçilik, küresel büyüme ve insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaşan iki güçlü marka bir araya geliyor. Futbolun evrensel gücüyle, global marka yolculuğumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Chelsea'nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, beş farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü iş birliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler oluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Chelsea Futbol Kulübü İş Ortaklıkları Satış Direktörü Oliver Boden ise Pegasus Hava Yolları’nın son yıllardaki büyüme performansına dikkat çekerek, “Pegasus Hava Yolları'nın son yıllardaki büyüme performansı ve seyahati herkes için erişilebilir kılma vizyonu son derece etkileyici. Hava yolu sektörünü dönüştürme hedefleri ve filo yatırımları, ne kadar büyük düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor. Şirket ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyor; yolculuklarının bir sonraki aşamasında onları desteklemeyi ve birlikte benzersiz bir ortaklık inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.