Sanayinin nabzı rekor kırdı: Bakır 12 bin doların üzerinde

Altın ve gümüşün ardından bir rekor da bakırdan geldi. Gümrük vergisi ve arz kriziyle 12 bin dolar sınırını aşan bakır tarihi zirve yaptı.

Sanayinin can damarı olarak tanımlanan bakır, ABD’nin gümrük vergisi gündemi ve küresel madenlerdeki ciddi aksamalar nedeniyle 2009'dan bu yana en büyük yıllık artışını gerçekleştirerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Londra Metal Borsası'nda fiyatlar yüzde 0,9 oranında bir artışla 12 bin 31 dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye imza atarken, metalin yıllık bazdaki yükselişi yüzde 37'yi buldu.

Küresel ticaret akışları üzerindeki etki o kadar aşırı oldu ki, dünyanın bakır tüketiminin yaklaşık yarısını karşılayan Çin'de temel kullanım hızla kötüleşmesine rağmen fiyatlar yükseldi. Yatırımcılar genellikle bakırı küresel sanayi faaliyetinin bir göstergesi olarak görürler, ancak Çin'deki yavaşlama yükselişi frenlemekte pek etkili olmadı. Tüccarların potansiyel gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD'ye daha büyük miktarlarda bakır göndermesiyle fiyatların daha da yükseleceğine dair artan bir beklenti var.

Arz tarafında da ciddi aksamalar yaşandı; Amerika, Afrika ve Asya'daki madenlerdeki kesintiler, piyasanın büyük bir açığın eşiğinde olduğu ve bu durumun yükselişi daha da hızlandıracağı uyarısını doğurdu.

Deutsche Bank, dünyanın en büyük madencilik şirketlerinin üretiminin bu yıl yüzde 3 düşeceğini ve 2026'da tekrar düşebileceğini belirtiyor.