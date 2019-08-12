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Pedro Martins: "Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek"

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Başakşehir’in çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, ciddiye almaları gerektiğini söyledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:30
Pedro Martins: "Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek"

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Başakşehir’in çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, ciddiye almaları gerektiğini söyledi.


UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir ile evinde mücadele edecek Olympiakos’ta Teknik Direktör Pedro Martins ile orta saha oyuncusu Giorgos Masouras basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir’in çok kaliteli bir takım olduğunu Pedro Martins, "Yalnızca ilk 90 dakikada galip geldik, bundan sonra bir 90 dakika daha var. Seyircimizin desteğini bekliyoruz. Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek. Çok iyi hazırlandık. Henüz hiçbir şey belli değil. 90 dakika sonra sonuç belli olacak. İlk maçta bazı problemler oldu ancak daha önemlisi bireysel hatalar oldu. Biz taktiğimizi uygulayacağız, oyun biraz değişik olabilir ama taktiğimiz üst seviyede olacak" diye konuştu.



Martins: "Başakşehir’i çok güçlü ve dinamik bekliyorum "


Bireysel hataları azaltıp, daha ciddi oynayabilirlerse iyi bir sonuç alabileceklerini ifade eden Martins, "Başakşehir’i çok güçlü ve dinamik bekliyorum. Daha 90 dakika var ve hiçbir şey bitmiş değil. Ciddi ve dikkatli olmamız gerek. İki takım da tüm gücünü ortaya koyacak. AEK ile oynadıkları maçta gördük ki güçlü bir takım. Sakat ve cezalıları olmasına rağmen çok tehlikeli olabilirler" şeklinde konuştu.



Masouras: "Yarınki maçta daha da iyi oynamaya çalışacağız"


Turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını vurgulayan Giorgos Masouras ise, "Karşılaşmanın öneminin farkındayız. Yarın yüzde yüz elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak gol atıp atmayacağımı söyleyemem. Olympiakos forması giymek herkese nasip olmaz. Her zaman iyi oynamaya çalışırız ama yarınki maçta daha da iyi oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Olympiakos son antrenmanını gerçekleştirdi ve Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:30
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