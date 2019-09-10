Pedro Hernique Kapadokya’yı gezdi İstikbal Mobilya Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique eşi ile birlikte Nevşehir Kapadokya’yı gezdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique eşi ile birlikte Nevşehir Kapadokya’yı gezdi.

Yeni sezon öncesi PAOK takımından İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olan başarılı futbolcu Pedro Hernique eşi ile birlikte tarihi yerleri geziyor.

Galatasaray maçında kırmızı kart gören ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak olan Pedro Henrique, Kayseri’ye geldiği günden bugüne kadar birçok yeri gezerek bilgiler alıp Kayseri’ye alışmaya çalışıyor.

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