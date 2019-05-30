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Pedofili skandalı sonrası herkes sormaya başladı! 'Sahi Aile Bakanlığı ne işe yarar?'

Yazar Mustafa Sabri Beşer, çocuklara yönelik yaşananlar nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını eleştirdi. Devlet kurumlarının yaşanan skandallara karşı sessiz kaldığına işaret eden Mustafa Sabri Beşer, yetkilileri göreve davet etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:49
Pedofili skandalı sonrası herkes sormaya başladı! 'Sahi Aile Bakanlığı ne işe yarar?'

 Uğur Kağan Hanoğlu  Yeniakit.com.tr 

Son günlerde art arda yaşanan çocuk cinayetleri ve pedofili vakaları toplumu derinden sarsarken, Yayıncı ve Yazar Mustafa Sabri Beşer köşe yazısında Aile Bakanlığını eleştirdi. Beşer, yazısında devlet kurumlarının sessizliğine isyan ederek “Ama heyhat ne bakanlık ne de bakan hanımefendi ortalarda gözükmüyorlar. Acaba bakanlık ve bakan hanımefendi çocukları aileden saymıyor mu? Onlar için aile gayri meşru ilişki yaşayan, cinsiyet eşitliği peşinde koşan insanlar mı?” ifadelerini kullandı.

Ecrin Bebek ile kahrolduk

Mustafa Sabri Beşer, internethaber’deki yazısında şunları anlattı:

“Son birkaç gün içerisinde hem bir insan, hem bir yayıncı en önemlisi de bir baba olarak beni çok derinden yaralayan ve üzen olaylar yaşadık toplum olarak. Ama beni asıl kahreden şey ise yetkili kurumların çıldırtan sessizliğiydi.

Önce Ecrin bebek ile kahrolduk.

Henüz hayatının başlangıcında olan küçücük bebeğin başına gelenler vicdanların kaldıracağı türden şeyler değildi.

Bir insan nasıl bu kadar cani ve acımasız olabiliyor anlayabilmiş değilim. Bu gidişle de anlayacak değilim...

Ecrin bebeğin acısını yaşarken başka bir haberle sarsıldık.”

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İnsanlıktan nasibini almamış pedofili yazar

Mustafa Sabri Beşer, 2013 yılında yayınlanan Zümrüt Apartmanı adlı kitabında yer verdiği pedofili hikayeler nedeniyle infiale neden olan Abdullah Şevki Yurtvermez adlı yazarla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Güya kendisine “yazar” diyen ama insanlıktan nasibini almamış, fikirlerinde merhamet yoksunu biri yazdığı ve maalesef yayınlanan kitabında pedofiliyi yani çocuklara yönelik tacizi anlatıyor ama bu anlatış başka bir türlü!

Okuyunca insanın midesini bulandıran, zihnini allak bullak eden ifadeleri nasıl bir insan kaleme alabilir ki?

Daha doğrusu bu fikir ve düşünce yapısını yansıtana insan denebilir mi?

Hadi diyelim ki bu insanlıktan nasibini almamış kişi, ruh hastası böyle bir halt yedi, ya bunu yayınlayan ve basanlara ne demeli?

Yahu siz yayınladığınız kitapları okumaz mısınız?

Okumadıysanız bu bir yanlış ama okuyup da bastıysanız siz de insanlıktan nasibini almamışlar sınıfında yerinizi çoktan almış olmaz mısınız?

Dediğim gibi bütün bunlar hem bir insan hem bir kültür adamı hem de bir baba olarak beni derinden yaraladı.”

Aile Bakanı gayrımeşru ilişki kavgasında cengaverliğini ortaya koymuştu

Yazısında “Ama beni asıl kahreden ise yukarıda da belirttiğim gibi yetkili kurumların çıldırtan sessizliğiydi.” diyen Mustafa Sabri Beşer, yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

“Daha önceden Aile Bakanı olan hanımefendi gayri meşru ilişki yaşayan bir erkek ve bayan arasında çıkan kavgada bütün cengaverliği ile ortaya atılmış ve taraflardan bayan olanın adeta avukatlığına soyunmuştu.

Oysa yaşanan aile kurumunu dışlayan, küçümseyen gayri meşru bir ilişkiydi.

Siz böyle bir ilişkiye sahip çıkmakla korumakla yükümlü olduğunuz ailenin köküne adeta kibrit suyu dökmüş olmuyor musunuz?

Aynı aile bakanı yine aile kurumuna darbe vurduğu bütün yetkili ağızlar tarafından ifade edilen “ömür boyu nafaka” meselesinde de yine aile kurumunun zararına olacak, adeta aileleri parçalanmaya teşvik edecek bir tutum içinde yer almıştı.

Yine aynı aile bakanı “kadının beyanı esastır” gibi ne idüğü belirsiz bir beyanla korumakla yükümlü olduğu aileye darbe vurmuş olmadı mı?

Hakeza aynı bakanlığın “cinsiyet eşitliği” konusundaki tutumunu dile getirmiyorum bile...

Ne gariptir ailenin köküne kibrit suyu dökecek konularda bir cengavere dönüşen bakanlığımız pedofili rezaletinde adeta ortalarda gözükmüyor.

Bekledim, acaba bu konuda bir şeyler söylenir, konuya müdahil olunur ve bu rezalete imza atanların en ağır cezayı alması için birkaç kelam edilir mi diye. (En azından ben bu yazıyı kaleme aldığım vakitlerde herhangi bir reaksiyona rastlamadım.)

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Ama heyhat ne bakanlık ne de bakan hanımefendi ortalarda gözükmüyorlar.

Acaba bakanlık ve bakan hanımefendi çocukları aileden saymıyor mu?

Onlar için aile gayri meşru ilişki yaşayan, cinsiyet eşitliği peşinde koşan insanlar mı?

Ya da ilmi siyaset gereği var olan önemli çalışmalardan toplum haberdar edilmiyor. Lakin bu şekilde toplumu ve aileyi kaşıyacak söylemler hepimize zarar veriyor.

Acaba sayın aile bakanımız çevresinde bulunan insanlara şöyle bir ironi yapıyor mudur diye çok merak ediyorum: “Eğer aile olmasaydı aile bakanlığını çok güzel idare ederdim!”

Sizce diyor mudur?

Sahi, aile bakanlığı ne iş yapar?”

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:49
  1. zehra zümrüt selçuk kimdir

YORUM YAZ

  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu1 sa önce
    Reis en kısa zamanda bu bakanlığı elden geçirmesi gerekir. Bu kadar olaylar olmasına rağmen bu bakandan bir hayırlı söz gelmedi. Acaba Türkiye de yaşamoyormu kendisi.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Abiler Aile Bakanligi cok kotu bir performans sergiliyor kabul ama dikkat ederseniz icisleri ve milli egitim bakanlari haricindeki Bakanlar cok mu iyiler?
  • CemalCemal1 sa önce
    Bunca bakanlık kuran ve sünnet penceresinden bakmadıktan sonra sonuç hep küfre ve şirke çıkar ki zaten 100 yıl önce bu temeller üzere kuruldular.İslamın hükümlerini yok sayan hatta damarlarına basınca gericilik diyen o kapalı kripto kemalist başlardan islama hizmet mi bekliyorsunuz...
  • AliAli2 sa önce
    Aile bakanlığı ABnin emriyle Türk aile yapısının altına dinamit koymaya yarar.
  • TAKİTAKİ2 sa önce
    AİLE BAKANI NE YAPSIN DEDESİ TORUNUNA SALDIRIYORSA EVDEKİ GELİNİİ KOCASI KAYINPEDERİ KAYINI KULLANIYORSA AMCA YEĞENİ KIZA TECAVÜZ EDİYORSA ESKİDEN BERİ FİİLİ LİVATA YOĞUN OLARAK YAPILIYORSA ERKEK KÜÇÜK ÇOÇUKLRA SALDIRILIYORSA BAKAN NE YAPSIN
  • HayriHayri2 sa önce
    Bu bakan ismi gibi ancak bakar.... yada zina icinde olan ciftlere gecmis olsun ziyareti gerceklestirir!
  • mustafamustafa2 sa önce
    BU KADININ SURATINA BAKINCA SANKİ CEHENNEMDEN ÇIKMIŞ İBLİSİN YÜZÜNE BAKIYORMUŞ GİBİ RAHATSIZ OLUYORUM. TAKTIĞI BAŞÖRTÜ YALANDAN. BAKIN İLERDE GÖRECEKSİNİZ O BAŞÖRTÜYÜDE ÇIKARTACAK KENDİ PİS VE LEŞ YÜZÜNÜ ORTAYA KOYACAK. BU KADINDA GİZLİ BİRŞEY VAR. AYNI FETÖCÜ GİBİ. BAKIŞLARI OLSUN HEP BİR SİNSİLİK SANKİ ENDİSİNİ GERÇEKLERİ SÖYLEMEMK İÇİN ZOR TUTUYORMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR. BU KADIN HİLEKAR. MÜSLÜMAN OLDUĞUNADA İNANMIYORUM. KESİN BUDA KRİPTODUR.
  • PazarcıPazarcı2 sa önce
    Sayın reis bu bayan bakan AKP tabanının yaralarına merhem olamıyor bunun yerine içişleri bakanı gibi bir adam gibi adam lütfen.
  • K Maraşlı K Maraşlı 2 sa önce
    Bu aile bakanlığı erkekleri köleleştirmeyekadınları şimartıp fuuşa düşürmeye çocukları yetim ve öksüz bırakmaya YARAR..!
  • KENAN YAKUTKENAN YAKUT2 sa önce
    Yeter artık bu gibi durumlara ses çıkarmayan hükümette bulunan bununla ilgili bakanın hiç aldırış etmemesine nafaka konusunda sus pus olan gayri meşru ilişkide konuşan aslan kesilen yeter ben bu dünyada değil ama öteki dünyada sizden şikayetçi olmamam için elinizden geleni yapın yoksa benim gibi binler sizden şikayetçi olacak sizden
  • ahmed saidahmed said2 sa önce
    SILA ŞILLIKINI KİRALAYALIM BİR İKİ GÜN..BAKANLIK NEREDEYSE ORTAYA ÇIKAR HEMEN...DAHA MESELEYİ BİLE KAVRAMADAN ''YANINDAYIZ '' DİYE VELVELE KOPARTIR..BÖYLECE DESTEĞİNİ GÖSTERMİŞ OLUR CÜMLE ŞILLIKLARA PARDON MASUMLARA..
  • AnigzelAnigzel2 sa önce
    aile mahvoluyor bakanı seyirci görevi olmayan işlere ise burnunu sokuyor
  • AnigzelAnigzel3 sa önce
    Aile bakanının başarısı 6284 ten belli
  • AnigzelAnigzel3 sa önce
    Aile bakanının başarısı 6284 ten belli
  • TC VatanseverTC Vatansever3 sa önce
    Sıla peşinde koşan bir kurum değil ama Bakanın işi bu. Reis umarım Aile bakanını değiştirir.Daha iyisine inşaAllah
  • salihsalih3 sa önce
    Aile bakanı bi yana , mini etekli avukaı uyaran hakimi görevden aldı bu hükümet.. içimize siniyormu? sanki CHĞ iktidarda...
  • NN3 sa önce
    emeklilikte yaşa takılanlar alo ben bekledim senemin dolmasını sen ve senin gibiler de bekleyecek ben hala çalışıp vergi verip stopaj ödüyorum yok öyle bedavadan emekli olmak zamanını bekle kanun neyse o bunu baban 1991 de demirel insanları otuz yaşında emekli ederken düşünecekti ne bu eyt de eyt yeter be
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Aile Bakanı Değişmelidir.
  • Dadaş Dadaş 3 sa önce
    Aile bakanlığı ne işe yarar.? Güzel bir soru.!!! Türkiye de aile düzenini aile hayatını vede akp yi yıkmaya yarar. Bundan büyük proje yok. RTE istanbuldaki oy hırsızlığına bakıyor. Etkilerine bakmıyor. Etkilerinden biri de bu konudaki kanunlar ve kader mahkumları
  • ahmetahmet3 sa önce
    ailedeki huzuru bozuyor
  • ferhat.soyhan91@gmail.com[email protected]3 sa önce
    aile bakanlığı iş işden geçtikten sonra mahkemelere müdahil katılmaya yarar
  • EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 3 sa önce
    Ben twitterden severektakıp ediyorum sayın bakanımızı. Düzenli olarak her gün 10 adet tweet atıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun.
  • zülfikar64zülfikar644 sa önce
    Aile bakanlığına mutlaka kadın vekil olacak diye bir şart var mı? Duyguları ile hareket eden bir bayanın böyle konularda taraf olması konuşması, yorum yapması beklenemez. acilen değerlerimize sahip cesur girişimci bir bakanın geçmesini diliyoruz reis'ten
  • Abdullah Abdullah 4 sa önce
    Valla böyle bakanlara hakkım haram olsun. Aile ile ilgili bir tane yapıcı icraatları yok. Birde aile bakanları neden hep kadın oluyor. Kanun falan mı var bu konuda.
  • MuratMurat4 sa önce
    Ak partinin hatalarından biride bu bayan sol cenaha iyi görünmek ugruna insan degerlerini. oy aldıkları secmenlerin haklarını hice sayan birisi. şunu halen anlamıyo ak parti. şeytan her zaman şeytandır neyini düzelteceksiniz yaranmaya calıştıgınız sol cenah size güllerlemi gelecek sanıyonuz sonrada cıkıp ne bilelim inanmıştık duzelir dıye madurıyet edebiyatı insan bi vuruldugu yerden ikinci defa vurulmaz sonrada secmene gidelim beka sorunu
  • ümitümit4 sa önce
    Aile bakanının görevden alınması lazım yetersiz kalıyor..
  • SonerSoner4 sa önce
    Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tartışmasız en kötü bakanı bu kadın
  • NuhNuh4 sa önce
    Boşanmalar cinayetler zina ilişkileri sapkın yayınlar hareketler eylemler sürekli artıyor. Toplum yapısı ve aile kurumu yara almış alarm veriyor. Aileyi toplumu kurtarmak kötülükleri önlemek yoketmek adına sert radikal önlemler alınmıyor. Aile bakanlığından hiç memnun değiliz. Türk islam dini yaşantımıza gelenek kurallarına uygun politikalar çözümler üretecek aktif çalışacak adil cesur insanlar bekliyoruz. Lütfen gereğini yapın. Yarın batıdaki gibi aile dağılırsa toplum çözülür herşey çok geç olur. O saatten sonra geri düzeltemezsiniz.
  • uyan tcuyan tc4 sa önce
    akp devlet yönetimini bilmiyor boşuna heba oluyor verdiğimiz oylar
  • Okan gürOkan gür4 sa önce
    Bu bakanı değiştirin sayın Tayyip Erdoğan...
  • AyseAyse4 sa önce
    Haklisiniz sonuna kadar
  • yasin biçkioğluyasin biçkioğlu4 sa önce
    Bu ülkede aile bakanları feminist derneklerin sözcüsü ve elçisi gibi çalışıyor, ne zaman aile bakanlığı kuruldu üstelik bir kadın aile bakanı olarak atandı, o tarihte aile bitmeye başladı. ya kapatın şu bakanlığı yada gelenek ve inançlarına bağlı bir erkek bakan atayın.demokratlar ne der ! feministler ne der ! avrupa ne der ! kemalistler ne der! diyen değil, Allah ne der diyecek adam gibi birini atayın
  • AyseAyse4 sa önce
    Haklisiniz sonuna kadar
  • Alkan Alkan 4 sa önce
    BU AILEDEN SORUMLU BU KENDINI BILMEZ UYUYORMU YOKSA KAFADANMI ANLAMIS DEGILIM NE YAPIYOR BU YAG FIÇISI KARI BARI ANLAMIYORSAN ISTIFA ET ULAN MANYAK MISIN NESIN GERI ZEKALI ....ONCA OLAYLAR OLUYOR BIRSEY YAPTIGI YOK SADECE ISIM OLARAK BAKAN... BIRSEY DEN ANLADIGI YOK BOSUNA BAKANLIK AYLIGI ALIYOR YETKILILR UYUYOR GALIBAALIN BU KENDINI BAKAN SANAN ABTALI GÖREVDEN
  • MüminMümin4 sa önce
    Ben söyleyim siz üstünde fazla düşünmeyin aile kurumunu ifsad etmekten anneleri patronların kucağına atmaktan ve pkk cı AB destekli feminist kadın derneklerinin istediği politikalara paralel politikalar uygulamaktan başka Bişeye yaramıyor Allah belasını versin nefret ettirdiler sılaya yalakalık yaptılar sıla da sktu bunlara kızağı, aile yi ihya etmek varken bozmaya, ehli sünnet hocalara savaş açmaya, Allahın kanunlarla belirttiği nafaka süresini beğenmeyip tam zıttı poltikalar yapmakla uğraşsınlar seçim zamanı salya sümük ağlamak kurtarmıyor
  • YolcuYolcu4 sa önce
    Sayın aile Bakanlığı'nın hayatı, aile mefumunu ve çocukların karşılaşabileceği tehlikelere hakkıyla vâkıf olduğu intibai vermiyor. Öyle bir derdleride yok. Arzı endam,etrafa fil dişi kuleden mağrur mağrur bakış, bir de feministleri nasıl memnun ederiz tarifleri...
  • mehmetlermehmetler4 sa önce
    Sayın cumhurbaşkanımıztez zamanda bu bakanı deyiştirinçok hareketli va cesurbirini istiyoruz lütfenalieyok oluyor..
  • MuratMurat4 sa önce
    Aile bakanlığı mor caticilarla beraber aileyi dağıtma pesinde

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