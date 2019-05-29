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Pedofili neye denir? Pedofili ifadeler nedir, çeşitleri neler? Pedofiliden çocuklar nasıl korunulur?

Çocuk istismarcılığının her geçen gün artması haklı olarak tepkilere neden olurken sanat alı altında Pedofili ifadelerin yer aldığı Zümrüt Apartmanı adlı ahlaksız, sapkın kitap ve bu sapkın kitabın yazarı Abdullah Şevki Türkiye gündemine kara bir leke olarak oturdu. Zümrüt Apartmanı kitapta Pedofili ifadeler olduğu anlaşılması sonucu Abdullah Şevki gözaltına alındı. Ancak mahkeme tarafından iğrenç ve sapkın kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest kaldı. Pedofili neye denir? Pedofili nedir? Pedofili ifadeler nedir? Pedofili ifadeler anayasada suç mu? Pedofiliden çocuklar nasıl korunulur?

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:56
Pedofili neye denir? Pedofili ifadeler nedir, çeşitleri neler? Pedofiliden çocuklar nasıl korunulur?

Çocuk istismarcılığının her geçen gün artması haklı olarak tepkilere neden olurken sanat alı altında Pedofili ifadelerin yer aldığı Zümrüt Apartmanı adlı ahlaksız, sapkın kitap ve bu sapkın kitabın yazarı Abdullah Şevki Türkiye gündemine kara bir leke olarak oturdu. Zümrüt Apartmanı kitapta Pedofili ifadeler olduğu anlaşılması sonucu Abdullah Şevki gözaltına alındı. Ancak mahkeme tarafından iğrenç ve sapkın kitabın yazarı Abdullah Şevki serbest kaldı. Pedofili nedir? Pedofili ifadeler nedir? Pedofili ifadeler anayasada suç mu?

Pedofili, Yunanca Pedos (çocuk) sözcüğünden gelmektedir. Bu kişiler cinsel açıdan tatmin olabilmek için ergenliğe girmemiş çocuklarla fiziksel ve genellikle de cinsel temas kurarlar. Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan iğrenç bir sapkınlıktır. Bu sapıklığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.

Pedofili, kişiye özgü ya da kişiye özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Kişiye özgü pedofiller yalnızca çocuklara ilgi duyarlar. Kişiye özgü olmayan pedofiller ise hem yetişkinlere hem de çocuklara ilgi duyarlar. Ayrıca pedofil olguları tercih ettiği yaş gurubuna göre ergenlik öncesi yaş grubu çocukları tercih edenler ve ergenlik sonrası yaş grubunu tercih edenler olarak da sınıflandırılabilirler. Pedofilli bireyler sadece erkeklerden oluşmaz. Çok nadir olsa da pedofilinin tanımına uygun düşen kadınlar da vardır. 

Pedofiliden çocuklar nasıl korunulur?

Çocuk ve Aile Psikolojisi uzmanı Pedagog Sevil Yavuz konuya ilişkin yazısında, alınabilecek önlemleri şöyle sıralar;

- Çocuklarınızın kimlerle vakit geçirdiğini takip edin. Çevrenize yeni taşınan bir komşu varsa ve çocuğunuzla çok ilgiliyse, o komşu hakkında biraz bilgi toplayın.

- Çocuğunuzun internete ulaşımını kontrol edin. Ev dışında internete ulaşımı var mı kontrol edin ve bilgi edinin.

- Çocuğunuzun arkadaşlarıyla iletişim içinde olun ve son zamanlarda garip davranışları var mı arkadaşlarından öğrenin.

- Çocuğunuzun yakınındaki kişilere karşı dikkatli olun.

- Çocuğunuzla iletişim içinde olun.Çocuğunuzla iletişiminiz bozuksa profesyonel destekle iletişiminizi geliştirin.

- Çocuklarınızın davranışlarını gözlemleyin. Bir şeyden şüphe ederseniz doğru şekilde konuşmaya çalışın.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:56
  1. Pedofiliden çocuklar nasıl korunulur?
  2. Pedofili nedir
  3. Pedofili neye denir
  4. Pedofili ne demek
  5. Pedofili neye denir?
  6. Pedofili ifadeler nedir?
  7. Pedofili çeşitlerineler?

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