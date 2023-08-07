Pedallar bu kez Kudüs için çevrildi...

İşgalci israilin Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13'üncü yılı dolayısıyla 'Kudüs için Pedalla' etkinliği düzenledi.

İşgalci israilin Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13'üncü yılı münasebetiyle Mavi Marmara Derneği ve Genç İHH tarafından "Kudüs için Pedalla" etkinliği düzenledi.

Sarayburnu Limanı'ndan başlayan ve Filistin Başkonsolosluğu önünde sona eren etkinliğe çok sayıda kişi bisikletiyle birlikte katıldı.

Katılımcılar, bisikletleriyle Edirnekapı Mezarlığı'na giderek Mavi Marmara gemisinde şehit olan Cevdet Kılıçlar ve Necdet Yıldırım'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Katılımcılar, mezarlık programı sonrasından Filistin'in Eyüpsultan'da bulunan başkonsolosluğuna ulaştı.

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"Filistin'e insani yardım koridoru açılmalı"

Konsolosluk önünde bir konuşma yapan Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "Şu an Gazze'de ve Cenin'de çok büyük bir insani kriz yaşanıyor. İşgalci israil burada masum insanları, sivilleri ve kadınları katlediyor. Gücümüz yettiğince gemilerimizle, araçlarımızla, motosikletlerimizle ve bisikletlerimizle her seferinde Mescidi Aksa için, Kudüs için yollarda olacağız." dedi.

Türkiye'ye ve Arap coğrafyasına seslenen Songür, Cenin'e ve Gazze'ye acilen yeni bir insani yardım koridoru açılması için çağrıda bulundu.

İsrailin dünyanın sessizliği sebebiyle zulümlerine devam ettiğini belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise zulme sessiz kalmayarak karşı duranlara selam gönderdi.

"Bu etkinliği bir gün inşallah Mescid-i Aksa'ya doğru yapacağız"

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hanaa Aburamadan da etkinliğin Filistin'le Türkiye arasındaki güçlü ve sıcak ilişkileri gösterdiğini ifade etti.

Aburamadan, "Allah'ın izniyle bu maratonu, bu yaptığınız etkinliği bir gün de Mescidi Aksa'ya doğru yapacağız." diye konuştu. (İLKHA)