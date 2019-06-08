Pedagojik formasyon kaldırılacak mı? MEB pedagojik formasyon kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen alımlarında pedagojik formasyon eğitiminin alınması şartını kaldıracak mı? Öğretmen adayları pedagojik formasyon nedir, ne zaman kalkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Pedagojik formasyon zorunluluğu kaldırılacak mı? Pedagojik formasyon eğitimi kaldırıldıktan sonra ne olacak? İşte MEB tarafından alınan o kararın detayları...

Pedagojik formasyon eğitimi kaldırılıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, eğitim fakültesi mezunu olmayıp öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen kişilerin almak için çaba sarf ettiği pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklamıştı.

Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" demişti.

Pedagojik formasyon nedir?

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

05 Nisan 2012 tarihinde alınan karar bu program kaldırılmış, gerekçe olarak ortaya çıkan öğretmen fazlası gösterilmiştir.